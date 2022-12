Portugal verslaat Zwitserland en komt Marokko tegen in WK-kwartfinale

Portugal heeft zich op het WK voetbal in Qatar als laatste land geplaatst voor de kwartfinales.

De Europees kampioen van 2016 deed dat dankzij een zeer overtuigende zege op Zwitserland in het Lusail-stadion, waar over een kleine twee weken de finale op het programma staat: 6-1.

Aanvoerder Cristiano Ronaldo was gepasseerd door bondscoach Fernando Santos. De 37-jarige aanvaller benutte de eerste wedstrijd tegen Ghana (3-2) een strafschop, maar maakte tot dusverre nog geen grootse indruk. Daar kwam bij dat hij in het vorige duel met Zuid-Korea (2-1-verlies) nogal geïrriteerd reageerde toen Santos hem wisselde.

Uitgerekend Gonçalo Ramos, de 21-jarige vervanger van Ronaldo, maakte drie doelpunten en blonk uit. Ook verdedigers Pepe en Raphaël Guerreiro en invaller Rafael Leão scoorden. Manuel Akanji deed bij 4-0 wat terug namens de Zwitsers, die Servië in de poulefase uitschakelden.



Robben

Santos kreeg met zijn besluit Ronaldo te passeren dus het gelijk aan zijn zijde. Ramos opende na ruim een kwartier spelen de score. De speler van Benfica schoot de bal vanuit een moeilijke hoek in het dak van het doel. De treffer deed heel erg denken aan het doelpunt dat Arjen Robben op het EK van 2008 in de groepsfase tegen Frankrijk (4-1) maakte.



Portugal was Zwitserland over het hele veld de baas en voetbalde erg makkelijk. Pepe verdubbelde in de 39e minuut de voorsprong door uit een hoekschop raak te koppen. De verdediger is met zijn 39 jaar nu de oudste doelpuntenmaker ooit in de knock-outfase van een WK.



Ronaldo

In de tweede helft bleef het spelbeeld onveranderd. Ramos tikte in de 51e minuut, als een echte spits, de bal bij de eerste paal binnen na een lage voorzet van rechtsback Diogo Dalot. Kort daarna maakte Guerreiro de vierde Portugese treffer. Na de tegentreffer van Akanji was het weer de beurt aan Ramos.

Ronaldo viel in de 73e minuut in onder luid applaus en scoorde ook nog. Zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Invaller Leão had wel succes.

Portugal speelt zaterdag tegen Marokko voor een plek in de halve eindstrijd.

