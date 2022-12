Tien aanhoudingen in Den Haag en zes in Amsterdam bij onrust na winst Marokko

De politie heeft in Den Haag "vooralsnog" tien mensen aangehouden na onlusten rond de winst van Marokko op het WK voetbal in Qatar.

De onruststokers zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging ofwel het bezit van zwaar vuurwerk, aldus een woordvoerder van de politie.

Na de overwinning op Spanje gingen honderden Marokko-supporters de straat op in Den Haag. Aanvankelijk heerste er een feestelijke stemming, maar die sloeg na enige tijd om. Op de Vaillantlaan in de Schilderswijk werd de politie bekogeld met vuurwerk. De ME waarschuwde de groep supporters vervolgens dat ze moesten vertrekken. Als zij daar geen gehoor aan zouden geven, zou er geweld worden gebruikt, zo werd omgeroepen.

Volgens de politie gaven de meeste aanwezigen gehoor aan de oproep. Op de Vaillantlaan bleven nog wel enkele relschoppers aanwezig die zich ophielden bij een paar zijstraten. De ME stuurde hen weg, en deelde daarbij af en toe een tik uit met een wapenstok. "Op dit moment lijkt het op straat rustiger te worden", zo meldt de politie rond 22.30 uur.



Amsterdam

De politie in Amsterdam heeft zes mensen opgepakt. Een aanhouding werd gedaan vanwege het gooien van vuurwerk naar hulpverleners, zo meldt de politie op Twitter. "Geweld tegen hulpverleners en bondgenoten is onacceptabel. Wij treden hier streng tegen op. We blijven scherp op relschoppers die de sfeer verpesten", aldus de politie.



Het was dinsdagavond onder meer onrustig op het Mercatorplein in Amsterdam-West. De ME veegde het plein schoon nadat was omgeroepen dat mensen moesten vertrekken. Eerder meldde de politie al dat er zwaar vuurwerk werd afgestoken en op auto's werd gedanst.

Amsterdam kondigde eerder deze week aan dat het Mercatorplein in West en Plein '40-'45 en een deel van de Burgemeester de Vlugtlaan-West in Nieuw-West aangewezen werden als veiligheidsrisicogebied, waardoor de politie iedereen preventief mag fouilleren. Ook stond er een waterkanon paraat en werkte de politie in de hoofdstad samen met jongerenwerkers, straatcoaches en buurtvaders en -moeders.

Ook in Rotterdam en Utrecht moest de ME ingrijpen omdat er ongeregeldheden uitbraken op straat.

