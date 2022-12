35 aanhoudingen in Rotterdam bij onrust na winst Marokko

marokko 6 dec 23:15

De politie heeft in Rotterdam 35 mensen aangehouden bij ongeregeldheden die uitbraken in de stad nadat Marokko-supporters de straat op gingen om de overwinning op Spanje op het WK voetbal in Qatar te vieren.

De aanhoudingen zijn gedaan in verband met vuurwerk, voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs en belediging, zo meldt de politie. Rond 22.30 uur meldde de politie al dat er bij het Centraal Station zeven mensen waren aangehouden voor het gooien van zwaar vuurwerk naar omstanders. De overige aanhoudingen zijn "verspreid over de avond en stad" gedaan. "Na de overwinning van Marokko is door een grote hoeveelheid supporters feest gevierd. Het overgrote deel van de mensen heeft zich keurig gedragen", benadrukt de politie op Twitter.

Het was onder meer druk op het Hofplein, het Kruisplein en de West-Kruiskade in het centrum van de stad. Op het Kruisplein moest de ME optreden. Daar werd een groep overlastgevers weggestuurd. Op de Coolsingel werd een vuurwerkbom afgestoken. Daarbij heeft een agent gehoorschade opgelopen, zo meldde de politie eerder op dinsdagavond. Ook in Den Haag, Amsterdam en Utrecht moest de ME ingrijpen omdat er ongeregeldheden uitbraken op straat na de overwinning van Marokko. © ANP 2022