Chinese leider Xi voor uitgebreid bezoek naar Saoedi-Arabië

De Chinese president Xi Jinping brengt een uitgebreid bezoek aan Saoedi-Arabië en knoopt er topconferenties met de Golfstaten en de Arabische Liga aan vast.

Het is het eerste bezoek van Xi aan de regio in zes jaar tijd. China ziet dat de westerse invloed in het Midden-Oosten tanende is en wil op de voorgrond treden.

De ondertekening van contracten ter waarde van 28 miljard euro is al aangekondigd. Maar Xi hoopt zijn land niet alleen als handelspartner, maar ook als concurrent van de VS in de Arabische wereld te profileren.

De Amerikaanse president Joe Biden zei tijdens zijn bezoek aan Riyad in juli tegen Arabische leiders: "We lopen hier niet weg en laten geen vacuüm achter dat wordt opgevuld door China, Rusland of Iran."



Xi houdt de top met koning Salman bin Abdulaziz al-Saud en diens zoon Mohammed bin Salman, de feitelijke machthebber in het land waar China een kwart van de olie-export van afneemt.

Hij spreekt in Riyad ook met de leiders van de Golfstaten en vrijdag is er een Arabisch-Chinese topconferentie. De Volksrepubliek China was ooit huiverig voor de koninkrijkjes en stammen in het Midden-Oosten en had vrijwel uitsluitend betrekkingen met landen waar een socialistische of communistische leider de macht had gegrepen. Maar nu onderhoudt Peking met vrijwel alle landen van de Arabische Liga betrekkingen en drijft driftig handel met koningen, sjeiks, emirs, ayatollahs en prinsen.

