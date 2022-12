Verdachten geweld Rotterdam worden tijdens duel Marokko verhoord

De politie in Rotterdam gaat zeven verdachten van betrokkenheid bij de ongeregeldheden dinsdagavond in de stad na de wedstrijd Spanje - Marokko verhoren tijdens de volgende wedstrijd van Marokko op het WK voetbal.

Ze moeten zich komende zaterdag om 16. 00 uur melden, precies op het moment dat Marokko de kwartfinale tegen Portugal speelt. Van de 35 mensen die dinsdagavond in het centrum van de stad zijn aangehouden, zit er woensdag nog 1 vast, meldt de politie. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging en het afsteken van vuurwerk, en hoort later zijn straf.

De andere mensen die zijn aangehouden hebben een proces-verbaal gekregen. De aanhoudingen zijn gedaan in verband met afsteken en bezit van vuurwerk, voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs, het overtreden van de plaatselijke verordening en belediging.

ME

Het was onder meer druk op het Hofplein, het Kruisplein en de West-Kruiskade in het centrum van de stad. Op het Kruisplein, dat afgesloten was voor auto's, moest de ME optreden. Daar werd een groep overlastgevers weggestuurd richting de West-Kruiskade en kwam het meerdere malen tot opstootjes tussen groepjes en de mobiele eenheid die meermaals de wapenstok moest gebruiken om ze uiteen te drijven.



Op de Coolsingel werd dinsdagavond een vuurwerkbom afgestoken. Daarbij heeft een agent gehoorschade opgelopen. Hoe de agent er woensdag aan toe is, kan de woordvoerder niet zeggen.

Ondanks de tientallen aanhoudingen is de politie niet ontevreden over het verloop. "Na de overwinning van Marokko is door een grote hoeveelheid supporters feest gevierd. Het overgrote deel van de mensen heeft zich keurig gedragen", meldde de politie op Twitter.

© ANP 2022