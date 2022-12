Politiebonden: neem maatregelen tegen onrust na wedstrijd Marokko

Politiebonden willen dat overheden maatregelen nemen om te zorgen dat zaterdag rondom de WK-wedstrijd Marokko - Portugal niet opnieuw ongeregeldheden uitbreken.

De NPB pleit voor "ingrijpende maatregelen" zoals de inzet van noodverordeningen.

Dinsdagavond was het opnieuw onrustig in verschillende steden na de Marokkaanse overwinning op Spanje bij het WK voetbal in Qatar. Marokko veroverde na strafschoppen een plek in de kwartfinale.

Voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) Jan Struijs pleitte woensdagochtend in het WNL-programma Goedemorgen Nederland voor zo veel mogelijk preventieve maatregelen. "Dan moet je denken aan noodverordeningen in bepaalde gebieden, zodat de politie heel snel kan ingrijpen." Daarnaast denkt hij aan de inzet van gebiedsontzeggingen en preventief fouilleren.



Compliment

Struijs maakt zich grote zorgen over het structurele karakter van de rellen. Ook na overwinningen van het Marokkaanse elftal op België en Canada liepen feesten uit de hand.



Wim Groeneweg van ACP pleit voor een harde aanpak, maar ook maatwerk. "Als blijkt dat er een noodverordening ingezet moet worden dan moet dat zo zijn." Hij ziet dat de Marokkaanse gemeenschap zelf alles in het werk stelt om "raddraaiers" in toom te houden. "Dat verdient een compliment." Volgens Groeneweg is het steeds een kleine groep die het verpest en moet daar tegen opgetreden worden. "Je wilt niet de verdenking op je laden dat we anders zouden reageren dan bij andere supportersongeregeldheden."

In de drie grote steden en Amersfoort werden dinsdagavond in totaal zestig mensen aangehouden, onder meer voor het afsteken en gooien van zwaar vuurwerk. In Rotterdam liep een agent daardoor gehoorschade op.

In Den Haag werd een motoragent belaagd. Op verschillende plekken greep de Mobiele Eenheid in.

