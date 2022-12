Migranten vluchten na noodlanding in Barcelona op vlucht uit Casablanca

Na een noodlanding op de luchthaven van Barcelona zijn 28 migranten uit het vliegtuig ontsnapt.

Het verkeersvliegtuig met 228 passagiers aan boord maakte een Pegasus-vlucht van Casablanca naar Istanbul.

De Spaanse luchtverkeersleiding kreeg te horen dat er een medische noodsituatie aan boord was met een zwangere vrouw die op het punt zou staan te bevallen. Het toestel landde in Barcelona waar politie en medici aan boord gingen. Toen vluchtten de migranten het toestel uit en maakten ze zich uit de voeten. Spaanse media meldden dat de politie er inmiddels de helft van heeft opgepakt.

De 'zwangere' vrouw is van boord gehaald en onderzocht. Ze bleek helemaal niet in verwachting te zijn en is aangehouden, omdat ze onderdeel van het plan zou zijn geweest.



Het plan om zo illegaal Spanje binnen te komen is niet nieuw. Eenzelfde incident deed zich begin november vorig jaar in Palma de Mallorca voor. Een twintigtal illegale migranten slaagde erin het vliegtuig uit te komen na een noodlanding voor een gespeeld medisch noodgeval rond een 'suikerpatiënt'.

Op vier na werden alle migranten uit dat toestel op Mallorca getraceerd en opgepakt.

© ANP 2022