Extreemrechtse groep wilde onder meer nieuw Duits leger opzetten

Een extreemrechtse splintergroepering die over het algemeen de Duitse regering niet als wettig erkent, wilde de macht grijpen en een nieuw Duits leger opzetten.

Dit zei hoofdaanklager Peter Frank. Hij beklemtoonde dat de extreemrechtse stroming uiterst gevaarlijk is.

Rond de 3000 medewerkers van politie en justitie hebben in heel Duitsland circa 150 huiszoekingen gedaan en tal van arrestaties verricht in een actie tegen wat ze noemen een plan om een staatsgreep te plegen. Een aantal van de 25 arrestanten is buiten Duitsland opgepakt, met name in Italië en Oostenrijk. Het gaat om 24 Duitsers en één Rus. Tegen nog 27 mensen loopt in deze zaak een onderzoek.

Volgens Frank worden de 25 arrestanten ervan beschuldigd lid te zijn of steun te hebben gegeven aan "een binnenlandse terroristische beweging". Het plan zou zijn geweest een gewapende overval op de Bondsdag te doen. Die zou moeten worden gevolgd door de vorming van een nieuwe regering en een nieuw leger.



De spil van de groep zou een adellijke vastgoedhandelaar zijn, de in Frankfurt gearresteerde prins Heinrich XIII Reuss. In het gedroomde nieuwe Duitsland van na de staatsgreep zou hij voorlopig regent van de Duitse natie kunnen worden.

Gedachtegoed beweging

Het extreemrechtse gedachtegoed dat de Bondsrepubliek volstrekt niet deugt en niet erkend mag worden, leeft vooral onder 'Reichsbürger'. Deze naar schatting meer dan 20.000 mensen menen dat Duitsland na de Tweede Wereldoorlog niet meer is herrezen, maar door de winnaars van de oorlog administratief en bestuurlijk is verdeeld en daarmee nog steeds door die winnaars wordt gedomineerd.



Velen weigeren belasting te betalen, maken hun eigen paspoorten en zijn er trots op zich teweer te stellen tegen de Bondsrepubliek. Duitsland is volgens Reichsbürger groter en zou de grenzen van 1937 terug moeten krijgen.

Onder de arrestanten zijn ook een Duitse militair en meerdere reservisten. Duitse media schrijven dat een van de meest prominente verdachten Birgit Malsack-Winkemann is, lid van het rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD). Zij zat namens die partij van 2017 tot en met 2021 in de Bondsdag.

