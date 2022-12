Selecties Marokko en Oranje minst ervaren van kwartfinalisten WK

Het Marokkaanse voetbalelftal is van de kwartfinalisten op het WK in Qatar het minst ervaren.

De spelers in de selectie van de Atlasleeuwen zijn gemiddeld 26,2 jaar oud en speelden tot dusver 19 interlands. Dat heeft het ANP uitgezocht met cijfers van wereldvoetbalbond FIFA en website Sporting News.

Ook het Nederlands elftal is relatief onervaren. Spelers hebben gemiddeld 26 interlands op hun naam staan en zijn 26,6 jaar. Onder anderen Xavi Simons, die zaterdag tegen de Verenigde Staten debuteerde in Oranje, haalt dat gemiddelde flink omlaag. Simons is met zijn 19 jaar de jongste speler ooit die voor Oranje heeft gespeeld in de knock-outfase van een WK.

Van de acht kwartfinalisten zijn de selecties van Argentinië (27,6 jaar) en Brazilië (27,5 jaar) gemiddeld het oudst. De spelers van kwartfinalist Portugal kwamen tot dusver gemiddeld gezien het vaakst uit voor hun land: veertig keer. In de WK-selectie van de Portugezen zitten veel oudgedienden als recordinternational Cristiano Ronaldo, doelman Rui Patrício en de 39-jarige verdediger Pepe.



Van alle teams die zich hadden gekwalificeerd voor het WK, waren de selecties van België (gemiddeld 28,9 jaar) en Mexico (28,4 jaar) het oudst. De spelers in de ploeg van gastland Qatar speelden gemiddeld gezien de meeste interlands: 53. In aanloop naar het WK speelde Qatar veel (besloten) oefenwedstrijden.

Toch gaat het land met drie nederlagen in de groepsfase de geschiedenis in als het zwakste gastland ooit op het WK.

