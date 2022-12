Haatpoliticus Ben-Gvir wil Al Jazeera-journalisten Israël uitzetten wegens ICC-rechtszaak

De extreemrechtse Israëlische politicus Itamar Ben-Gvir heeft opgeroepen tot de uitzetting van journalisten van Al Jazeera nadat de omroep naar het Internationaal Strafhof is gestapt.

"Al Jazeera is een antisemitisch en vals propagandanetwerk dat wereldwijd tegen Israël werkt", twitterde Ben-Gvir.

De oproep kwam kort nadat de in Doha gevestigde omroep een rechtszaak had aangespannen bij het Internationaal Strafhof (ICC) wegens de moord op haar journaliste Shireen Abu Akleh terwijl ze verslag deed van een Israëlische inval op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Ben-Gvir, die aan het hoofd staat van de extreemrechtse Jewish Strength Party, wordt naar verwachting de Israëlische minister van Nationale Veiligheid in de komende Israëlische regering onder leiding van Benjamin Netanyahu.



De Israëlische minister van Financiën Avigdor Lieberman riep ook op tot intrekking van de vergunning van Al Jazeera-verslaggevers. "Ik verwacht dat de persdienst van de Israëlische regering de geloofsbrieven van Al Jazeera-verslaggevers die zich in Israël bevinden, intrekt", zei Lieberman.

In een verklaring meldde Al Jazeera dinsdag dat de rechtszaak bij het Strafhof "nieuw getuigenbewijs en videobeelden bevat die duidelijk laten zien dat Abu Akleh en haar collega's rechtstreeks werden beschoten door de Israëlische bezettingsmacht (IOF)".



De vertrekkende Israëlische premier Yair Lapid liet weten geen enkele ondervraging van legersoldaten ​​in verband met de dood van Abu Akleh toe te zullen staan.



Executie

De 51-jarige Abu Akleh werd op 11 mei door het hoofd geschoten. Ze droeg op dat moment een persvest en beschermende kleding en was duidelijk herkenbaar als journalist. Het incident gebeurde bij een inval van Israëlische bezettingstroepen in de stad Jenin op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Haar collega Ali Sammoudi raakte gewond door een kogel.

In september zei het Israëlische leger dat Abu Akleh waarschijnlijk was gedood door "verkeerd" geweervuur ​​van een Israëlische soldaat. Verschillende vooraanstaande mediabureaus, waaronder Al Jazeera, CNN, Associated Press, Washington Post en de New York Times, voerden hun eigen onderzoeken uit, die allemaal concludeerden dat Abu Akleh was gedood door een Israëlische kogel.



