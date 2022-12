Marokko: ruim 10.000 rechtszaken tegen de Staat in 2022

De Marokkaanse staat kreeg in het lopende jaar meer dan 10.000 rechtszaken tegen zich.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Ministerie van Economische Zaken.

Het aantal rechtszaken is aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren. In 2020 ging het nog om 17.708 rechtszaken tegen de Staat, tegenover 20.320 in 2019, 17.528 in 2018, 17.220 in 2017 en 17.864 in 2016.

De meeste rechtszaken hebben betrekking op onteigeningen, pensioenen, overlijdensuitkeringen en machtsoverschrijdende bestuursbesluiten.

Door de afname in het aantal geschillen heeft de Staat twee miljard DH (€ 180 miljoen) kunnen besparen.

