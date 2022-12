Marokko verstrekt exploratievergunning aan Israëlische NewMed Energy

Het nationale grondstoffenbedrijf ONHYM heeft een overeenkomst gesloten met NewMed Energy.

Als onderdeel van de overeenkomst mag het Israëlische bedrijf exploraties uitvoeren in Boujdour Atlantique, langs de Marokkaanse kust in de Atlantische Oceaan.

NewMed Energy gaat de komende 30 maanden geologische en geofysische analyses uitvoeren in het gebied. De eerste exploratieboringen zullen na ongeveer tweeënhalf jaar moeten worden uitgevoerd, meldt Times of Israël.

"Van de ene op de andere dag breiden we onze internationale activiteiten uit en worden we in alle opzichten een wereldwijde organisatie. We hebben een enorm potentieel in Marokko geïdentificeerd", zegt Yossi Abu, CEO van NewMed Energy.

Volgens de acht jaar durende overeenkomst zal NewMed Energy 37,5 procent van de licentie bezitten.



