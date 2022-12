President Peru ontbindt parlement om afzetting te voorkomen

Om een debat over zijn afzetting te voorkomen, heeft president Pedro Castillo van Peru de tijdelijke ontbinding van het parlement aangekondigd.

In een televisietoespraak maakte hij ook de instelling van een buitengewone regering bekend. Verder kondigde hij een avondklok aan en riep hij op tot nieuwe verkiezingen.

Het parlement, dat wordt gedomineerd door de oppositie, wilde voor de derde keer proberen Castillo af te zetten sinds hij juli vorig jaar aantrad. Zijn tegenstanders beschuldigen hem van "moreel onvermogen" te regeren, een bepaling in de grondwet waarvoor sinds 2018 twee presidenten zijn ontslagen.

Castillo, een voormalige leraar, nam onverwachts de macht over van de traditionele politieke elite van het Zuid-Amerikaanse land. Hij heeft sinds zijn aantreden te maken met permanente crises zoals kabinetswijzigingen, corruptieonderzoeken en protesten tegen zijn leiderschap.



Dat bleek eerder dit jaar ook toen Castillo in een opmerkelijke draai besloot om de Sahrawi Arabische Democratische Republiek (SADR) te erkennen, enkele weken nadat zijn eigen buitenlandminister Miguel Angel Rodriguez juist besloot om die erkenning in te trekken. De minister legde daarop zijn functie neer.

De abrupte koerswijziging zorgde voor een diplomatiek conflict met Marokko die daarop besloot een eerder toegezegde levering van kunstmest terug te roepen. De politieke gevolgen van de besluiteloosheid van de regering van Castillo leverde hem in eigen land veel kritiek op. "Terwijl Marokko zich ertoe had verbonden de producten gratis te leveren, besloot mijn regering om de betrekkingen met deze spookrepubliek te herstellen", zei het Peruaanse congreslid José Cueto. "Marokko was niet alleen bereid de meststoffen kosteloos aan te bieden, maar was ook bereid deze onmiddellijk te leveren", hekelde Cueto.



Polisario

Peru schortte de banden met het Front voor het eerst op in 1999. Daarmee kwam een einde aan wat toen een 15-jarige steun aan de separatistische beweging was. De betrekkingen met Marokko werden daarna aanzienlijk verbeterd. Peru was in Latijns-Amerika een sterke pleitbezorger voor het Marokkaans karakter van de Sahara.

De verkiezing van Castillo vorig jaar zorgde echter voor een politieke aardverschuiving en maakte een einde aan de inspanningen van het Zuid-Amerikaanse land om goede betrekkingen met Marokko te onderhouden. Nog geen drie maanden nadat president Castillo aantrad herstelde hij de betrekkingen met Polisario.



© ANP/Marokko.nl 2022