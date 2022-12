Duitse regering belooft meer maatregen tegen islamofobie en discriminatie

De Duitse regering gaat meer maatregelen treffen om islamofobie te bestrijden.

Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser woensdag in een toespraak op een Islamconferentie in Duitsland.

Volgens Faeser hebben veel mensen nog dagelijks te maken met racisme maar worden moslims "dubbel" gediscrimineerd. "Ze worden vaak geconfronteerd met vijandigheid en afwijzing als leden van de islamitische religie, maar ook als mensen met een immigratieachtergrond", zei Faeser.

De minister beloofde dat de coalitieregering maatregelen zal nemen om racisme en islamofobie te bestrijden en projecten zal steunen om de integratie en participatie van moslims in de Duitse samenleving te bevorderen. Ze zei ook dat haar ministerie een nieuwe benadering zal aannemen ten aanzien van islamconferenties in Duitsland om ervoor te zorgen dat het ministerie de diversiteit van moslims in het land weerspiegelt.



Moslimbevolking

Duitsland, een land met meer dan 84 miljoen inwoners, heeft na Frankrijk de op één na grootste moslimbevolking van West-Europa. Volgens officiële cijfers wonen er bijna 5 miljoen moslims.



Het West-Europese land is de afgelopen jaren getuige geweest van groeiend racisme en moslimhaat, aangewakkerd door de propaganda van extreemrechtse groeperingen en partijen, die de vluchtelingencrisis gebruiken om angst voor immigranten aan te wakkeren.

De Duitse autoriteiten registreerden in 2021 ten minste 662 islamofobe haatmisdrijven. Tussen januari en december vorig jaar werden meer dan 46 moskeeën aangevallen en ten minste 17 mensen liepen verwondingen op als gevolg van geweld tegen moslims.

De toezegging van de minister komt op de dag dat veiligheidsdiensten in Duitsland een staatsgreep door rechtsextremisten wisten te voorkomen. Ruim 25 leden en aanhangers van een extreemrechtse beweging werden woensdagochtend opgepakt in een landelijke operatie.

