Time roept Zelensky uit tot persoon van het jaar

Het Amerikaanse tijdschrift Time heeft de Oekraïense president Volodimir Zelensky uitgeroepen tot persoon van het jaar.

Daarnaast roemt het ook de "Oekraïense spirit" voor het verzet dat het land heeft geboden tegen de invasie van Rusland dit jaar.

Time noemt de keuze dit jaar de "duidelijkste" in tijden. Het tijdschrift zegt dat de wereld onmogelijk om Zelensky heen kon dit jaar, "of hij je nu vervult met hoop of met angst".

Time prijst Zelensky' beslissing om na de inval in februari in Kiev te blijven en denkt dat zijn vele toespraken in de daaropvolgende weken en maanden een geopolitieke aardverschuiving hebben veroorzaakt. Zelensky wist een groot deel van de wereld aan zijn kant te krijgen en vroeg succesvol om hulp: financieel, materieel en humanitair.



Time kiest sinds 1927 jaarlijks een persoon die de meeste invloed heeft gehad. De titel kan ook naar meerdere personen gaan, wat in 2020 het geval was met president Joe Biden en zijn vicepresident Kamala Harris.

In 2019 was Greta Thunberg persoon van het jaar en vorig jaar ging de eer naar Elon Musk.

