FIFA bevestigt overlijden arbeidsmigrant tijdens WK

Wereldvoetbalbond FIFA heeft bevestigd dat er tijdens het WK in Qatar een arbeidsmigrant is omgekomen.

Een van de Filipijnen afkomstige arbeider zou bij een ongeluk tijdens reparatiewerkzaamheden aan het teamhotel van de delegatie uit Saoedi-Arabië om het leven zijn gekomen, meldde de sportwebsite The Athletic, waarna de FIFA dat bevestigde.

"De wereldvoetbalbond is diep bedroefd over deze tragedie, de gedachten en ons medeleven gaan uit naar de familie van deze arbeider", liet een woordvoerder weten. De FIFA zei pas verder op de zaak in te kunnen gaan als er meer informatie bekend is.

Bij de bouw voor het WK in Qatar zijn volgens mensenrechtenorganisaties doden gevallen. De secretaris-generaal van het organisatiecomité van het WK voetbal, Hassan Al Thawadi, sprak onlangs over meerdere honderden overleden arbeidsmigranten.

Een werkgroep van de Europese voetbalbond UEFA, waar de Nederlandse voetbalbond KNVB onderdeel van is, heeft gepleit voor een compensatiefonds voor de arbeidsmigranten.

