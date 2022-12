VN bezorgd over nieuwe strafwetten Indonesië

De Verenigde Naties maken zich zorgen over het nieuwe wetboek van strafrecht in Indonesië.

Delen daarvan "lijken onverenigbaar" met fundamentele vrijheden en mensenrechten, aldus de internationale organisatie.

Het nieuwe wetboek verbiedt onder meer buitenechtelijke seks en ongehuwd samenwonen. De invoering hiervan werd dinsdag goedgekeurd door het parlement, waarop meteen kritiek klonk uit onder meer de LHBTI-gemeenschap en de toerismesector. In het wetboek staat ook dat journalisten kunnen worden gestraft voor het publiceren van nieuws "dat tot onrust zou kunnen ".

De VN wijzen erop dat sommige artikelen in het wetboek de potentie hebben om journalistiek werk te criminaliseren en de persvrijheid aan te tasten. Andere artikelen zouden onder meer vrouwen, lhbti'ers en religieuze minderheden discrimineren of een discriminerende impact hebben. Er wordt gewaarschuwd voor negatieve sociale gevolgen voor deze groepen, mogelijk ook geweld.



Persoonlijke zaak

De Indonesische minister Yasonna Laoly (Recht en Mensenrechten) probeerde woensdag de zorgen van de toerisme-industrie weg te nemen. Hij benadrukte dat de politie alleen in actie komt bij een officiële klacht van directe familieleden, bijvoorbeeld ouders, partners of kinderen. "Als mensen uit Australië naar Bali op vakantie gaan en ze willen in dezelfde kamer overnachten, dan is dat hun persoonlijke zaak. Tenzij er een klacht is ingediend door hun ouders in Australië, maar dat zit niet in hun cultuur".

President Joko Widodo moet nog instemmen met de aanpassing van de wetgeving. De invoering van het nieuwe wetboek van strafrecht staat gepland voor 2025, ter vervanging van de strafwetgeving uit de tijd dat Indonesië nog bij Nederland hoorde.

