Turkije overlegt met Moskou over korting op Russisch gas

Turkije voert vrijdag gesprekken met een Russische delegatie in Ankara om een korting van meer dan 25 procent te krijgen op de prijs van zijn gasimport uit Rusland.

Dat zeiden hoge Turkse overheidsfunctionarissen tegen persbureau Bloomberg. Turkije wil dat de korting van toepassing is op betalingen in 2023 en sommige eerdere betalingen die in 2022 met terugwerkende kracht zijn gedaan, verklaarden de ambtenaren die anoniem willen blijven.

Als Turkije geen korting kan krijgen, zal het bij voorkeur tot 2024 uitstel van betaling vragen aan Rusland, gaven de functionarissen aan zonder daarover verder uit te weiden. De Turkse regering en de staatsgasimporteur Botas waren volgens Bloomberg niet meteen beschikbaar voor commentaar.

Rusland leverde vorig jaar iets minder dan de helft van de 59 miljard kubieke meter gas die Turkije in totaal importeerde. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gezegd dat de totale energierekening van Turkije voor 2022 kan oplopen tot 100 miljard dollar. Dat is het dubbele van vorig jaar.



Kerncentrale

De banden tussen Turkije en Rusland op economisch vlak en op het gebied van energievoorziening zijn de afgelopen tijd sterker geworden, ondanks dat Erdogan een voorzichtig standpunt inneemt over de Russische invasie van Oekraïne.

Erdogan steunde onder meer het voorstel van de Russische president Vladimir Poetin voor een nieuwe gashub in Turkije om de brandstof naar Europa te verschepen. Brussel heeft dat plan echter afgewezen en beschuldigt Poetin ervan zijn energievoorraden te gebruiken als wapen in de oorlog in Oekraïne.



Turkije heeft daarnaast het Russische staatsbedrijf Rosatom, dat een kerncentrale van 20 miljard dollar bouwt aan de Turkse Middellandse Zeekust, gevraagd om er nog een te bouwen. Een kortingsdeal met Rusland zou de druk op de Turkse lira, een van de slechtst presterende valuta van het afgelopen jaar, ook kunnen verlichten. Erdogan zou daarmee kunnen voorkomen dat de energieprijzen verder stijgen. De president hoopt daarmee zijn populariteit te vergroten in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar.

Gasprijs

De gasprijs zit de laatste tijd weer in de lift. Dat komt door het koudere weer in grote delen in Europa en de versoepeling van de coronamaatregelen in China, waardoor de vraag naar brandstoffen toeneemt. Op de Amsterdamse gasbeurs steeg de prijs donderdagochtend met 1,7 procent tot bijna 152 euro per megawattuur gas.

