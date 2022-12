Marokko in kwartfinale WK mogelijk zonder verdediger Aguerd

Marokko moet het zaterdag in de kwartfinales van het WK tegen Portugal mogelijk stellen zonder verdediger Nayef Aguerd.

De 26-jarige speler van West Ham United heeft een bovenbeenblessure opgelopen en volgens de technische staf is het niet zeker dat hij in actie kan komen.

Aguerd werd tegen Spanje in de slotfase van de reguliere speeltijd naar de kant gehaald. De verdediger verliet het veld in tranen en zag vervolgens dat zijn ploeg standhield en zich uiteindelijk via strafschoppen bij de laatste acht schaarde.

Marokko koos twee dagen na het duel met Spanje wederom voor rust, aangezien de wedstrijd tegen Spanje fysiek veel van de ploeg heeft gevraagd. Sofyan Amrabat bekende na het duel met Spanje dat hij hinder ondervond van een rugblessure. Om die reden nam hij een spuit.

Marokko - Portugal begint zaterdag om 16.00 uur.

