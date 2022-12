Portugese bond ontkent dreigement Ronaldo om ploeg te verlaten in aanloop naar WK-duel Marokko

De Portugese voetbalbond (FPF) heeft ontkend dat Cristiano Ronaldo heeft gedreigd de selectie te verlaten na zijn reserverol bij het duel met Zwitserland.

De 37-jarige Ronaldo moest in de achtste finales op de bank beginnen. "De FPF verduidelijkt dat de aanvoerder op geen enkel moment heeft gedreigd het nationale team te verlaten tijdens het verblijf in Qatar", aldus de bond.

"Elke dag bouwt Ronaldo verder aan een unieke staat van dienst voor het nationale team en het land, hetgeen gerespecteerd moet worden."

Ronaldo kwam tegen de Zwitsers een kwartier voor tijd binnen de lijnen. Hij trof in de slotfase nog wel doel, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. De Portugezen wonnen uiteindelijk met 6-1, mede dankzij Gonçalo Ramos, de vervanger van Ronaldo.



Gerucht

Een dag na de wedstrijd trainde Ronaldo niet mee met de andere invallers, maar zou hij hebben deelgenomen aan een sessie in de gym. Het gerucht ging in Portugese media dat Ronaldo in een gesprek met bondscoach Fernando Santos zou hebben gedreigd de selectie te verlaten. Dat wordt nu dus door de bond tegengesproken.

Portugal neemt het zaterdag in de kwartfinales op tegen Marokko. De aftrap is om 16.00 uur.

