Van Gaal prijst Ziyech en Marokkaanse ploeg op WK

Louis van Gaal heeft zich lovend uitgelaten over Hakim Ziyech, "Hij is opgeleid in Nederland en een geweldige speler", zei de bondscoach van Oranje op zijn afsluitende persconferentie voor de kwartfinale tegen Argentinië op het WK.

"Hij levert een enorme bijdrage aan de Marokkaanse selectie. ". Ziyech is op het WK een van de uitblinkers van Marokko, dat zich ten koste van Spanje enigszins verrassend voor de kwartfinales heeft geplaatst.

"Ik vind het mooi dat Marokko nog op het WK is", zei Van Gaal. "Want Marokko staat niet bekend als een top voetballand. Maar als we kijken naar de Marokkaanse spelers in de Eredivisie, dan zijn ze over het algemeen technisch zeer vaardig. Ik vind het altijd een genot om ze te zien voetballen."

Ziyech, geboren in Dronten, doorliep als jeugdspeler verschillende nationale selecties van Nederland en kwam ook uit voor Jong Oranje. Bondscoach Guus Hiddink nodigde hem ook uit voor het Nederlands elftal maar Ziyech moest zich geblesseerd afmelden. Vervolgens hoorde de spelmaker niets meer van Hiddink en zijn opvolger Danny Blind. Uiteindelijk koos hij zes jaar geleden voor Marokko.



Kwartfinale tegen Portugal

"Ik vroeg mezelf af waar mijn hart naar toe gaat", verklaarde de oud-speler van s c Heerenveen, FC Twente en Ajax zijn keuze. "Dat was naar Marokko. Ondanks dat ik in Nederland geboren ben, voel ik me Marokkaan. Dat gevoel begrijpen veel mensen niet."

Ziyech en Marokko stuiten zaterdag op Portugal in de kwartfinale van het WK.

