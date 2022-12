China en Saoedi-Arabië sluiten deals rond bezoek Xi

Rond het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Saoedi-Arabië hebben de twee landen aangekondigd op verschillende vlakken te gaan samenwerken.

Onder meer op het gebied van energie, waterstof en zonne-energie sloten China en Saoedi-Arabië deals, maar ook huizenbouw, transport en informatietechnologie kwamen aan bod.

Zo gaat het Chinese telecomconcern Huawei apparatuur voor snel internet en clouddiensten leveren. Shandong Innovation Group gaat een aluminiumfabriek bouwen in Saoedi-Arabië en de beide landen gaan samenwerken aan een waterstofkraker. Veel meer details werden niet bekendgemaakt.

Saoedi-Arabië en China gaan ook meer samen optrekken binnen de Verenigde Naties en de G20, schreef Xi in een opiniestuk in de Saoedische krant Al Riyadh.

In oktober was Saoedi-Arabië de drijvende kracht achter een productiebeperking voor olie, tegen de wens van de Amerikaanse president Joe Biden in. Xi was toen al vol lof over het standpunt van de Saoedi's.

© ANP 2022