Weer veiligheidsrisicogebieden in Amsterdam rond duel Marokko

In Amsterdam zijn zaterdag opnieuw drie locaties aangewezen als veiligheidsrisicogebied rond de wedstrijd Marokko-Portugal op het WK voetbal, die om 16.00 uur begint.

Het gaat om het Mercatorplein in West, Plein '40-'45 en een deel van de Burgemeester de Vlugtlaan in Nieuw-West.

Na de afgelopen drie wedstrijden van Marokko braken er op het Mercatorplein ongeregeldheden uit en moest de ME ingrijpen. In de gebieden kan iedereen door de politie gefouilleerd worden, bijvoorbeeld op het bezit van zwaar vuurwerk. Ook is de politie "zowel zichtbaar als onzichtbaar" aanwezig op het Mercatorplein en omgeving.

Net als de voorgaande keren staat er weer een Duits waterkanon paraat. De Nederlandse waterwerpers zijn momenteel vanwege technische mankementen buiten gebruik, daarom wordt een beroep gedaan op buurlanden.



Een woordvoerder van burgemeester Halsema benadrukt dat er zaterdag ruimte moet zijn voor feest op straat, maar dat daaraan wel duidelijke grenzen worden gesteld. "Ordeverstoringen, het afsteken van zwaar vuurwerk en het plegen van geweld worden niet toegestaan. De politie treedt op als het nodig is."

Dinsdagavond draaide het, na een aanvankelijke feeststemming, uit op rellen nadat Marokko had gewonnen van Spanje. "In de stad was er sprake van vernielingen, het afsteken van zwaar vuurwerk, geweld tegen hulpverleners en andere openbare-ordeverstoringen", zo meldde de politie.

Er werden tien mensen aangehouden, onder wie drie minderjarigen. Zeven van hen moeten zaterdag voor, tijdens en na de kwartfinale van Marokko tegen Portugal thuis zijn. De politie gaat daar actief op controleren.

