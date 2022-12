Nieuwe mensenrechtenchef VN wil met China praten over Oeigoeren

China kan ook van de nieuwe mensenrechtenchef van de Verenigde Naties vragen verwachten over de behandeling van de Oeigoeren-minderheid.

De Oostenrijker Volker Türk zegt vastberaden te zijn met de Chinese autoriteiten in gesprek te gaan over een kritisch rapport dat onder zijn voorganger is opgesteld.

In het rapport staat dat de Chinese behandeling van de Oeigoeren en andere moslimminderheden in de regio Xinjiang zou kunnen neerkomen op misdaden tegen de menselijkheid. "Het rapport van 31 augustus is erg belangrijk en legt de nadruk op serieuze zorgen over de mensenrechtensituatie", zei Türk, die dit jaar Michelle Bachelet opvolgde als mensenrechtenchef.

In Xinjiang wonen met name islamitische Oeigoeren en die zijn volgens de opstellers van het rapport het slachtoffer van stelselmatige onderdrukking door de Chinese autoriteiten. China maakt zich schuldig aan grootschalige en willekeurige opsluiting van moslims in concentratiekampen, zogenoemde heropvoedingskampen. De behandeling van de Oeigoeren zorgt internationaal al langer voor grote bezorgdheid.



Türk zei tijdens een persmoment in Genève de kwestie "persoonlijk" te willen bespreken met China. Dat zou druk op Bachelet hebben uitgeoefend om het rapport niet te publiceren en reageerde woest toen dat alsnog gebeurde.

De Chinese VN-ambassadeur zei destijds dat het mensenrechtenkantoor van de VN verdere samenwerking met China zo onmogelijk maakte.

© ANP 2022