Bondscoach Regragui wil nog meer betekenen voor Afrikaanse voetbal

De Marokkaanse bondscoach Walid Regragui wil nog meer betekenen voor het Afrikaanse voetbal dan hij met zijn ploeg al heeft gedaan op het WK in Qatar.

Hij neemt het zaterdag met zijn ploeg in de kwartfinales op tegen Portugal en wil zorgen voor een nieuwe stunt.

In Qatar zijn veel mensen op de hand van Marokko, dat in de vorige ronde verrassend via strafschoppen te sterk was voor Spanje en in de groepsfase al België versloeg. "Het is een positief gevoel voor ons. Wij kunnen geschiedenis schrijven", zei Regragui, die het enthousiasme voor zijn ploeg als stimulans ervaart. "We willen laten zien dat Marokko het verdient om hier te zijn. Dat Afrika het verdient om hier te zijn. Voetbal is mondiaal."

De 47-jarige Regragui hoopt dat hij in de toekomst meer collega's van Afrikaanse komaf kan begroeten. Hij hoopt met het succes van Marokko de aanzet te hebben gegeven tot verandering. "Ik wil die mentaliteit veranderen. Een hele groep Afrikaanse coaches zou Europese clubs kunnen trainen", aldus de coach.



"Je kunt de Europese clubs beter vragen waarom ze geen Afrikaanse coaches aannemen. Het is een culturele vraag. Door de jaren heen veranderen mensen van gedachten. Afrikaanse coaches met geweldige resultaten kunnen bewijzen dat het kan gebeuren. De enige maatstaf zijn de vaardigheden die een coach heeft."

Cristiano Ronaldo

De Marokkaanse bondscoach liet optekenen dat hij hoopt dat Portugal zonder Cristiano Ronaldo aan de aftrap verschijnt. "We gaan tegen een van de beste ploegen in de wereld spelen. Ik weet niet of Ronaldo zal starten, maar ik hoop dat hij weer op de bank zit", aldus Regragui.



Marokko hoopt zaterdag om 16.00 uur in het Al Thumama-stadion het succesverhaal een vervolg te geven. "De euforie is voorbij, we zitten niet meer op een roze wolk. Nu willen we winnen van Portugal", aldus de bondscoach.

"Wat we al hebben gepresteerd is goed, maar we willen nog meer. De spelers hebben nog geen zin om naar huis te gaan. Iedereen dacht te weten wie het WK zou gaan winnen, maar wij zijn hier ook nog."

