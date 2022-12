Spaanse bond ontslaat coach Luis Enrique na uitschakeling door Marokko

Luis Enrique is niet langer de bondscoach van de Spaanse voetbalploeg. Kort na zijn ontslag maakte de Spaanse voetbalbond RFEF zijn opvolger al bekend: Luis de la Fuente.

De 61-jarige De La Fuente stroomt door vanuit Jong Spanje. De La Fuente was in het verleden coach van onder meer Athletic Club en Alavés. In 2013 trad hij in dienst van de Spaanse bond. Tussen de bekendmaking van het ontslag van Enrique en het wereldkundig maken van de aanstelling van De La Fuente zat slechts drie kwartier.

De Spanjaarden werden op het WK in Qatar al in de achtste finales, na strafschoppen, uitgeschakeld door Marokko. Nadat er na 120 minuten geen doelpunten waren gevallen, namen de Marokkanen de penalty's aanzienlijk beter.

Dankwoord

"De RFEF bedankt Luis Enrique en de voltallige technische staf die de afgelopen jaren aan het roer stond van de nationale ploeg", aldus de bond in een verklaring. "Het management van de RFEF heeft een rapport aan de voorzitter overhandigd waarin is geconcludeerd dat er een nieuw project moet starten voor het Spaanse voetbalteam, met als doel de groei van de afgelopen jaren voort te zetten."



Spanje werd in 2010 wereldkampioen, maar in 2014 werd het land al in de groepsfase van het WK uitgeschakeld. In zowel 2018 als 2022 kwam Spanje op het mondiale eindtoernooi niet voorbij de achtste finales.

Tijd

"Ik heb tijd nodig om een beslissing te nemen, om te zien wat het beste is voor mezelf en de Spaanse nationale ploeg. We hebben nog tot het einde van het jaar de tijd om de knoop door te hakken. Mijn toekomst is op dit moment niet belangrijk", liet Enrique optekenen na de nederlaag tegen de Marokkanen.



De 52-jarige Enrique, voormalig speler van Real Madrid en FC Barcelona, werd in de zomer van 2018 aangesteld door de Spaanse bond. Daarvoor was Julen Lopetegui de bondscoach, maar hij had onderhandelingen met Real Madrid verzwegen. Fernando Hierro nam daarom tijdelijk de honneurs waar.

Spanje won het EK zowel in 2008 als in 2012 en werd in 2010 wereldkampioen. Twaalf jaar geleden versloeg het op het WK in Zuid-Afrika Oranje in de finale.

© ANP 2022