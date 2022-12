Na Zuid-Afrika verwelkomt ook Tanzania separatistenleider Ghali

Tanzania heeft de rode loper uitgerold voor de leider van de het militante Polisario-Front.

De Tanzaniaanse President Samia Suluhu Hassan ontving Brahim Ghali die in het Oost-Afrikaanse land is voor een congres van de regerende partij in Dodoma. De separatistenleider sprak met het staatshoofd en hield een toespraak tijdens de openingssessie van het conclaaf.

De aanwezigheid van Ghali in Tanzania is opmerkelijk omdat het land aanstalten maakte om de erkenning van het Sahrawi Arabische Democratische Republiek (SADR) in te trekken.

De Marokkaanse koning Mohammed VI bracht onder het bewind van toenmalig president John Pombe Magufuli in 2016 een bezoek aan Tanzania bedoeld om de betrekkingen tussen de twee Afrikaanse landen te verbeteren. Magufuli was een groot voorstander van de terugkeer van Marokko in de Afrikaanse Unie.



Het historische koninklijke bezoek was onderdeel van een rondreis door Afrika en resulteerde in de ondertekening van 22 bilaterale verdragen maar bij haar aantreden in maart 2021 brak het huidige staatshoofd met de politieke lijn van haar voorganger.

In juli 2021 was de Tanzaniaanse premier Kassim Majaliwa in Rabat waar hij gesprekken voerde met de toenmalige premier Saad-Eddine El Othmani en minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita.

