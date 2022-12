Atlasleeuwen brengen eerbetoon aan Nouri na WK-uitschakeling Spanje (video)

Het Marokkaans elftal heeft na de historische zege op Spanje in de achtste finales van het WK een prachtig eerbetoon gebracht aan Abdelhak Nouri.

Op beelden is te zien hoe de Atlasleeuwen in de kleedkamer een tenue met rugnummer 34 omhoog houden en de naam van het voormalige toptalent scandeert. Nouri, die bij Ajax speelde met rugnummer 34, liep in 2017 door een hartstilstand blijvende hersenschade.

De in Amsterdam geboren Nouri is de zoon van ouders die zich vanuit Marokko in Nederland vestigden. De speler gold bij Ajax als een grote belofte, totdat op 8 juli 2017 het noodlot toesloeg. Hij kreeg tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen een hartstilstand en liep daarbij blijvend hersenletsel op. De 25-jarige Nouri wordt thuis permanent verzorgd.

Van de Marokkaanse selectie waren Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui destijds ploeggenoten van Nouri. Sofyan Amrabat, voormalig speler van Feyenoord en FC Utrecht, houdt op de beelden het shirt met het oude rugnummer van Nouri omhoog.

© MAROKKO.NL 2022