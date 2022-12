Familie Nouri dankbaar na eerbetoon Appie: 'Respect voor de jongens'

De familie Abdelhak Nouri is emotioneel en dankbaar na het eerbetoon van het Marokkaans voetbalelftal.

De Atlasleeuwen hadden na de historische zege op Spanje in de achtste finales van het WK een prachtig eerbetoon gebracht aan Nouri. "Heel mooi om te zien", noemt vader Nouri het eerbetoon. "Het was heel emotioneel voor ons en de hele familie. Respect voor de jongens en hoe zij dat gedaan hebben.", zei hij tegen het NOS.

De in Amsterdam geboren Nouri is de zoon van ouders die zich vanuit Marokko in Nederland vestigden. De speler gold bij Ajax als een grote belofte, totdat op 8 juli 2017 het noodlot toesloeg. Hij kreeg tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen een hartstilstand en liep daarbij blijvend hersenletsel op. De 25-jarige Nouri wordt thuis permanent verzorgd.

Twee momenten zullen de vader van Abdelhak voor altijd bijblijven, zegt hij. "Dit eerbetoon van het Marokkaanse elftal, van de staf en de spelers bij elkaar, en het eerbetoon van Ajax op het Leidseplein. Dat zullen wij nooit vergeten. Zij denken nog aan Appie, dat is echt geweldig."



Van de Marokkaanse selectie waren Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui destijds ploeggenoten van Nouri. Sofyan Amrabat, voormalig speler van Feyenoord en FC Utrecht, houdt op de beelden het shirt met het oude rugnummer van Nouri omhoog.

Glimlach

Na de gewonnen penaltyreeks van het Marokkaanse elftal tegen Spanje ging vader Nouri langs bij zijn zoon. "Dan laat ik hem de video's zien van Marokkanen die feestvieren. Hij reageert met een glimlach, wenkbrauwen omhoog of een knipoog. Dat betekent dat hij blij is", zegt zijn vader. "Af en toe wordt hij emotioneel, maar gister was het een glimlach."



"We zijn echt trots op wat die jongens hebben bereikt", zegt Mohammed Nouri over de prestatie van het Marokkaanse elftal. "Het is leuk om te zien hoe de jongens vechten om het doel schoon te houden en om te scoren."

Houdt de familie Nouri al rekening met een finale tussen Marokko en Nederland? "Wie weet!" lacht Nouri. "Dat wordt een groot feest, van allebei de kanten." Zaterdag moeten de Leeuwen van de Atlas eerst nog Portugal passeren maar het geloof bij de familie Nouri is sterk. "Ik heb het gevoel dat we gaan winnen."

