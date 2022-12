Marokko: archeologen stuiten in Essaouira op 110.000 jaar oud fossiel Atlasleeuw

Archeologen in Marokko hebben 110.000 jaar oude skeletresten van een Atlasleeuw aangetroffen.

Dat meldt het Nationaal Instituut voor Archeologie en Erfgoed (INSAP). De ontdekking werd gedaan op de archeologische vindplaats Bizmoun, in Essaouira.

Onderzoekers van INSAP, van de Amerikaanse Universiteit van Arizona en van het Franse Aix-Marseille deden mee aan de expeditie. Door datering van grondlagen waar de overblijfselen werden ontdekt wordt het fossiel geschat op 100.000 á 110.000 jaar.

De Bizmoun-grot in Essaouira biedt een schat aan informatie voor archeologen. Op deze locatie hebben onderzoekers veel nieuwe ontdekkingen gedaan, niet alleen over de oude geschiedenis van Marokko, maar ook over de geschiedenis van de mensheid. Onlangs hebben onderzoekers daar ornamenten ontdekt die tussen 142.000 en 150.000 jaar oud zijn.



Uitgestorven

De Atlasleeuw, ook wel de Noord-Afrikaanse leeuw, de Berberleeuw en Egyptische leeuw genoemd, is een uitgestorven populatie van de leeuwenondersoort Panthera. Onderzoek naar jacht- en waarnemingsgegevens tonen aan dat kleine groepen leeuwen tot het begin van de jaren zestig in Algerije en tot het midden van de jaren zestig in Marokko hebben geleefd.

De Atlasleeuw kwam voor zijn uitsterven in verschillende regio's voor, van Marokko tot Egypte, maar het is voor het eerst in de geschiedenis dat sporen zijn gevonden in het middenwesten van Marokko.



