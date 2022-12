Toename HIV-infecties in Noord-Afrika en Midden-Oosten

Het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA-regio) zien het aantal HIV-gevallen toenemen.

Het aantal HIV-infecties is in de afgelopen 20 jaar met 31 procent toegenomen, blijkt uit een rapport van het farmaceutische bedrijf AstraZeneca.

Het is de hoogst gedocumenteerde toename in alle regio's ter wereld gedurende deze periode, aldus het rapport. De MENA-regio telt 180.000 mensen die leven met een HIV-infectie.

In het rapport adviseert het farmaceutische bedrijf de regeringen om meer gegevens te verzamelen over kwetsbare groepen en regionale richtlijnen bij te werken om patiënten duidelijkere opties voor diagnose en behandeling te bieden.



Hoewel uitroeiing van het HIV-virus in de MENA-regio nog steeds mogelijk is heeft de regio meer investeringen en politieke wil van regeringen nodig. Experts roepen op om het stigma en de discriminatie rond de ziekte te beëindigen en het bewustzijn te vergroten.

In 45 landen liepen in 2021 meer mensen hiv op dan in het jaar daarvoor. Terwijl met de toenemende beschikbaarheid van medicijnen en steeds grotere kennis over hiv de epidemie eigenlijk juist zou moeten afnemen.



Marokko slaagde er in om tussen 2010 en 2020 het aantal nieuwe infecties en sterfgevallen te halveren. Volgens experts is het land "op de goede weg" om HIV uit te roeien, dankzij vele jaren van politiek engagement, een actief partnerschap tussen de regering en maatschappelijke organisaties.

Maar volgens experts stagneert de bestrijding van HIV in veel wereldregio's onder meer door toenemende ongelijkheid. Nog steeds hebben 10 miljoen mensen met hiv geen toegang tot levensreddende medicijnen.

In 2021 kwamen er wereldwijd 1,5 miljoen mensen met een hiv-infectie bij. Er overleden in dat jaar ruim 650.000 mensen aan de gevolgen van aids.

