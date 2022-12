Politie Rotterdam neemt 'Marokkaanse politieauto' tijdelijk in beslag

Dinsdagavond trok tijdens de festiviteiten na de winst van Marokko op Spanje een voertuig veel bekijks vanwege de gelijkenissen met voertuigen van de politie in Marokko.

Veel vroegen zich af wat een Marokkaanse politieauto in Nederland te zoeken had en wilden met de auto op de foto.

Een dag later werd de Mercedes de parkeergarage van de Rotterdamse politie binnengereden. De bestickerde huurwagen met Duits kenteken is bij een controle tijdelijk in beslag genomen, omdat het zwaailicht eerder was gebruikt.

Volgens eigenaar Eymen Hitli van het Dordtse verhuurbedrijf Sky zit de bestickering er puur ter decoratie maar werd het voertuig dinsdag toch even gebruikt, het zou gaan om een reclamestunt.

Ook de politie in Rotterdam laat weten dat de auto niet in beslag is genomen. "Dat heet ter zaakwaarneming. We wilden nog even wat papieren van meneer zien. Dinsdag is het zwaailicht gebruikt. Dat is in Nederland voorbehouden aan een paar soorten voertuigen."



Voor vrijdagavond, na de wedstrijd van Oranje tegen Argentinië, komt er opnieuw een verrassing, vertelt hij op Radio Rijnmond. "Iets met een auto en oranje stickers". En de Marokkaanse nep-politiewagen rijdt waarschijnlijk zaterdag weer, na Marokko-Portugal. Hitli geeft aan dat er geen wagens meer beschikbaar zijn zaterdag tijdens Marokko-Portugal; ze zijn verhuurd.

Hitli zal zijn voertuigen waarschijnlijk opnieuw moeten bestickeren. De voertuigen van de Marokkaanse politie krijgen namelijk begin volgend jaar nieuwe kleuren.



