Halsema sluit woning in Amsterdam-West na grote drugsvondst

algemeen 9 dec 17:33

Een woning aan de Jan van Galenstraat in Amsterdam-West is op last van burgemeester Femke Halsema gesloten voor drie maanden.

In het pand werd een "handelshoeveelheid" drugs gevonden, meldt de gemeente. Het ging om een groot aantal blokken cocaïne en pillen. Ook werd een geldtelmachine aangetroffen. Volgens AT5 werden in de woning drugs ter waarde van ongeveer 2,8 miljoen euro gevonden. De woning wordt gesloten om de openbare orde "onmiddellijk en blijvend te herstellen". "Handel, gebruik en de aanwezigheid van drugs hebben een nadelig effect op de openbare orde", aldus de gemeente in een verklaring. "Het kan tot onveiligheid voor omwonenden vanwege overlast, ripdeals, inbraak en de aantrekkingskracht van het pand op criminele activiteiten." © ANP 2022