Kroatië schakelt Brazilië op WK uit na strafschoppen

Kroatië heeft Brazilië uitgeschakeld op het WK voetbal in Qatar. De finalist van vier jaar geleden versloeg de favoriet na strafschoppen, 4-2.

In reguliere speeltijd was niet gescoord, na verlenging was het 1-1. De Kroatische doelman Dominik Livakovic, die een ronde eerder tegen Japan al drie strafschoppen stopte, onderscheidde zich opnieuw. Hij stopte nu de inzet van Rodrygo. Vervolgens schoot Marquinhos op de paal. De Kroaten misten niet.

Kroatië had in de achtste finales na strafschoppen gewonnen van Japan. In de groepsfase eindigde het duel tegen Marokko in een gelijkspel. Zowel op het WK van 2018 als dat van nu won het land in de knock-outfase geen wedstrijd na reguliere speeltijd. Alleen de finale van 2018 was na 90 minuten beslist, weliswaar in het voordeel van tegenstander Frankrijk.

Andere halvefinalist

In de halve finale speelt Kroatië tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en Argentinië, dat vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) wordt gespeeld.



Neymar brak de score open in de 105e minuut, na een combinatie met Lucas Paquetá. In de reguliere speeltijd had Brazilië al wel de beste kansen gehad, maar bleef een treffer uit.

Enkele minuten voor tijd kwam Kroatië uit een van de weinige mogelijkheden op gelijke hoogte. Invaller Bruno Petkovic verraste doelman Alisson, met een schot dat door Marquinhos van richting werd veranderd



Geen flitsend Brazilië

Flitsend, zoals in de eerste helft van de achtste finale tegen Zuid-Korea (ruststand 4-0), was Brazilië aanvankelijk niet. Eerder sober, zoals wel meer landen op dit WK. Halverwege had de formatie van bondscoach Tite slechts één aardige aanval achter zijn naam staan. Vinícius Júnior zag zijn schot echter geblokt.



Kroatië had in eerste instantie niet meer kansen, maar wel wat meer van het spel. De 37-jarige spelverdeler Luka Modric was dominanter dan zijn Braziliaanse tegenstrever Neymar, die dit toernooi al de nodige blessureproblemen had. Modric, de man van Real Madrid, kreeg ook wat meer de ruimte om te voetballen zoals hij dat wilde.



Invalbeurt Antony

Na de hervatting kwam er wel meer druk van Brazilië, dat kort na rust oud-Ajacied Antony in het veld bracht. Zo kregen de steeds beter wordende Neymar en Lucas Paquetá aardige mogelijkheden, maar beiden vonden de sterke Kroatische doelman Livakovic op hun weg.

Meer en meer werd het voor de Kroaten vooral een kwestie van tegenhouden, een tactiek die goed uitpakte.

