Biden wil Afrikaanse Unie lid maken van G20

De Amerikaanse president Joe Biden wil de Afrikaanse Unie lid maken van de G20, de vereniging van de negentien belangrijkste economieën en de Europese Unie.

Volgens het Witte Huis zal Biden dat volgende week tijdens een topontmoeting in Washington aankaarten.

Biden zal het voorstel lanceren tijdens een Amerikaans-Afrikaanse top van drie dagen in Washington. De president wil er weer meer toenadering zoeken tot het Afrikaanse continent, waar China en Rusland hun invloedssfeer proberen uit te breiden.

"Het is meer dan tijd dat Afrika permanente zetels krijgt aan de tafel van de internationale organisaties en initiatieven", aldus Judd Devermont, de uitvoerend directeur voor Afrikaanse zaken bij de nationale veiligheidsraad van het Witte Huis.



"We hebben meer Afrikaanse stemmen nodig in de internationale gesprekken over de mondiale economie, de democratie, de klimaatverandering, gezondheid en veiligheid."

De Afrikaanse Unie bestaat uit 55 staten met een gezamenlijk bruto binnenlands product van meer dan 2 biljoen dollar. De unie zou daarmee in de top 10 staan van grootste economieën ter wereld. Zuid-Afrika is echter het enige G20-lid van het continent.

