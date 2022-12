Oranje verliest na strafschoppen van Argentinië en is klaar op WK

sport 9 dec 23:26

Het Nederlands elftal is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken op het WK in Qatar.

De ploeg van bondscoach Louis van Gaal verloor in de kwartfinales na strafschoppen van Argentinië (4-3). Virgil van Dijk en Steven Berghuis misten namens Oranje, Enzo Fernández schoot naast bij de Argentijnen. Na reguliere speeltijd en verlenging was de stand 2-2. In 2014 won Argentinië op het WK ook van Oranje na strafschoppen, toen in de halve finale. De Argentijnen nemen het dinsdag voor een plek in de eindstrijd op tegen Kroatië. Argentinië leidde halverwege met 1-0. Na een steekpass van Lionel Messi, in de 35e minuut, scoorde Nahuel Molina.

Messi zelf verdubbelde in de 73e minuut de voorsprong. De spelmaker benutte een strafschop. Invaller Wout Weghorst verkleinde met een rake kopbal de achterstand in de 83e minuut tot 2-1. Weghorst nam in de 11e en laatste minuut van de extra tijd ook de 2-2 voor zijn rekening, door van dichtbij te scoren na een vrije trap van Teun Koopmeiners. © ANP 2022