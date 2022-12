Nederlandse media: 'heroïsch ten onder' na 'thriller' van WK-duel

"De totale voetbalgekte". Zo noemt de Volkskrant de kwartfinale van het WK voetbal die Oranje vrijdagavond verloor van Argentinië na penalty's.

Trouw schrijft over een "thriller" die eindigde doordat "Oranje vanaf de penaltystip naar huis is geschoten".

Het AD kopt simpelweg: "WK-droom Van Gaal aan diggelen". Het Nederlands elftal knokte zich in de slotfase van de reguliere speeltijd terug na een achterstand van 2-0 (2-2). "Na een masterclass van maestro Messi veranderde FC Tikkie Breed in geslagen positie in FC Aanval", schrijft de Volkskrant hierover. Volgens de krant was het spel "opportunistisch en effectief" wat resulteerde in "een fascinerende, fabelachtige verlenging".

Maar uiteindelijk verloor Oranje de wedstrijd omdat de Argentijnen de strafschoppen beter namen. "Alsnog ging het mis", schrijft Het Parool. "De spelers van Nederland vielen tegen het gras van teleurstelling en ontzetting", schrijft Trouw over de "wereldtiteldroom van Louis van Gaal die een illusie bleek".



"Ongelooflijke comeback niet genoeg", kopt RTL Nieuws. "WK voorbij voor Van Gaal en co", schrijft de NOS. Het AD schrijft ook over een ondergang, maar "wél op heroïsche wijze". De Telegraaf heeft het over een "strafschoppendrama na een bizarre comeback".

De Leeuwarder Courant schrijft dat er met de penalty's een einde komt aan "het voetbalsprookje voor de 'Tower fan 'e Jouwer'", zoals keeper Andries Noppert in zijn provincie ook wel genoemd wordt.

