Marokko start met Amrabat maar zonder Mazraoui tegen Portugal, Ronaldo op de bank

Sofyan Amrabat begint met Marokko aan de kwartfinale van het WK tegen Portugal.

De middenvelder, geboren in Huizen, is op tijd hersteld van een rugblessure. Hij speelde in de achtste finale tegen Spanje met een verdoving.

Hakim Ziyech verschijnt ook aan de aftrap van de eerste kwartfinale ooit van Marokko op een WK.

Noussair Mazraoui heeft geen basisplaats. Hij viel tegen Spanje uit met een blessure. Marokko won in de achtste finale na strafschoppen van Spanje, nadat de reguliere speeltijd en verlenging in 0-0 waren geëindigd.



Bij Portugal moet Ronaldo weer op de bank plaatsnemen. Bondscoach Fernando Santos geeft opnieuw de voorkeur aan Gonçalo Ramos, die in de achtste finale tegen Zwitserland driemaal scoorde (6-1).

De kwartfinale tussen Marokko en Portugal begint om 16.00 uur Nederlandse tijd in het Al Thumama-stadion.

