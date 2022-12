NOS boekt streamrecord met kwartfinale WK: 1,2 miljoen bezoekers

algemeen 10 dec 15:27

De kwartfinale tussen Nederland en Argentinië op het omstreden WK in Qatar is vrijdagavond door 1,2 miljoen mensen online per stream bekeken.

Dat heeft de NOS zaterdag gemeld. Nog nooit eerder werd een wedstrijd van het Nederlands elftal door zoveel mensen live online bekeken, aldus de NOS. Op televisie keken er ruim 5,6 miljoen mensen naar de wedstrijd. De kwartfinale werd daarmee minder goed bekeken dan kwartfinalewedstrijden tijdens recente WK's. De kwartfinale van het WK in 2014, toen Nederland tegen Costa Rica speelde, werd door 7,4 miljoen mensen bekeken. De kwartfinale van Nederland tegen Brazilië in 2010 trok ook ruim 7 miljoen kijkers.

Volgens de Stichting Kijkonderzoek (SKO) zijn de cijfers lastig te vergelijken met die van eerdere grote toernooien. Het WK in Qatar vindt in de winter plaats, terwijl tot nu toe alle WK's in de zomer werden gehouden. Bovendien betreft de berekening van SKO alleen de mensen die thuis kijken naar programma's, een segment dat de afgelopen jaren langzaam is teruggelopen. © ANP 2022