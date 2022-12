Verdachten eerdere onlusten rond WK melden zich op politiebureau

Zes Rotterdamse verdachten van ongeregeldheden na de overwinning van Marokko op Spanje op het WK in Qatar hebben zich zaterdagmiddag op het politiebureau in Rotterdam gemeld.

In Amsterdam zitten zeven verdachten verplicht thuis, melden politiewoordvoerders.

Zeven verdachten die dinsdagavond in het centrum van Rotterdam zijn aangehouden, moesten zich tijdens de kwartfinale Marokko - Portugal melden op het Rotterdamse politiebureau. Volgens een politiewoordvoerster hebben zes van de zeven daaraan gehoor gegeven en heeft de zevende verdachte zich ziek gemeld.

In Amsterdam zitten zeven verdachten verplicht thuis. Zij kregen een gedragsaanwijzing van het Openbaar Ministerie en mogen tot 22.00 uur niet naar buiten, aldus een politiewoordvoerster. In Den Haag zijn er ongeveer dertig waarschuwingsbrieven verstuurd. In de drie grote steden hield de politie dinsdagavond tientallen mensen aan, onder meer voor het bezit of gooien van vuurwerk, openlijke geweldpleging of het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.



In Amsterdam zijn zaterdag opnieuw drie locaties aangewezen als veiligheidsrisicogebied rond de wedstrijd Marokko-Portugal op het WK voetbal, die om 16.00 uur begon. Het gaat om het Mercatorplein in West, Plein '40-'45 en een deel van de Burgemeester de Vlugtlaan in Nieuw-West.

Na de afgelopen drie wedstrijden van Marokko braken er op het Mercatorplein ongeregeldheden uit en moest de ME ingrijpen. In de Utrechtse wijk Lombok staat de ME ook paraat.

