Marokko verslaat ook Portugal en staat in halve finale van WK

Als eerste Afrikaanse landenploeg ooit is Marokko doorgedrongen tot een halve finale van een WK voetbal.

De Atlaseeuwen versloegen Portugal (1-0) en spelen woensdag tegen Engeland of Frankrijk om een plaats in de eindstrijd.

Youssef En-Nesyri maakte in de 42e minuut het enige doelpunt in het Al-Thumama-stadion, na slecht ingrijpen van de Portugese doelman Diogo Costa. Zo krijgt de wonderlijke zegetocht van de voetballers van Marokko door het toernooi in Qatar een nieuwe etappe. De ploeg won een poule met Kroatië, België en Canada en schakelde Spanje in de achtste finale na strafschoppen uit.

Voorsprong

De geblesseerde Noussair Mazraoui en Zakaria Aboukhlal zaten op de bank toen hun ploeg voor het eerst aan een kwartfinale van een WK begon.



De Portugese bondscoach Fernando Santos maakte in zijn basiself opnieuw geen plaats vrij voor Cristiano Ronaldo. Hij koos weer voor Gonçalo Ramos, die in de achtste finale tegen Zwitserland (6-1) goed was geweest voor drie doelpunten.

Aangevuurd door tienduizenden fanatieke landgenoten op de tribunes legde Marokko veel energie in de wedstrijd. De formatie was gelijkwaardig aan die van Portugal en kwam in de slotfase van de eerste helft op voorsprong. En-Nesyri profiteerde van een verkeerde inschatting van keeper Costa.



Ronaldo

De 37-jarige Ronaldo mocht na 51 minuten invallen. Hij evenaarde het record van Bader Al-Mutawa, een voetballer uit Koeweit die ook 196 interlands achter zijn naam heeft staan. Ronaldo schreef eerder op de eindronde in Qatar al geschiedenis door als eerste speler op vijf WK's te scoren.

Met de bij Manchester United weggestuurde vedette in de gelederen verhoogde Portugal de druk op de defensie van de tegenstander. Marokko wankelde, maar bleef overeind. Met dank aan doelman Bono, ook al de held van de strafschoppenserie tegen Spanje. Aboukhlal, ingevallen voor de gekwetste Ziyech, maakte nog bijna de 2-0.



Diaspora

Slechts vier van de elf basisspelers voor het duel met Portugal werden geboren in Marokko. De andere internationals die aan de aftrap verschenen, zagen het levenslicht in Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en België, maar voelen zich verbonden met het geboorteland van hun ouders.

Dat geldt ook voor Hakim Ziyech en Sofyan Amrabat, die opgroeiden in respectievelijk Dronten en Huizen en ook mochten starten van bondscoach Walid Regragui.

