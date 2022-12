Trainer Regragui van Marokko voelt zich een gelukkig mens

Bondscoach Walid Regragui van Marokko was vol lof over zijn spelers, nadat Marokko in de kwartfinale van het WK voetbal in Qatar verrassend Portugal had uitgeschakeld.

"We hebben er uitgehaald wat erin zat. De jongens zijn tot het uiterste gegaan. De teamspirit was geweldig. ".

Marokko, dat eerder ook Spanje en België versloeg, bereikte als eerste Afrikaanse land de laatste vier van een wereldkampioenschap. "Vooraf had ik tegen de jongens gezegd dat we geschiedenis moesten schrijven voor Afrika", vervolgde Regragui. "Dat hebben we gedaan. Ik ben heel gelukkig."

Speler Sofiane Boufal sloot zich bij de woorden van de trainer aan. "Dit is helemaal te gek. We beleven een droom en we hebben nog geen zin om wakker te worden. Ik krijg er kippenvel van. Alles wat we bereiken, verdienen we. We werken er hard voor. En wat ons betreft is het nog niet gedaan. We willen nog meer winnen."

