Portugese bondscoach Santos spreekt van pijnlijke aftocht

De Portugese bondscoach Fernando Santos sprak van een pijnlijke aftocht, nadat zijn land in de kwartfinale van het WK voetbal in Qatar had verloren van Marokko (0-1).

"Vroegtijdig te moeten vertrekken van een wereldkampioenschap doet altijd zeer", zei de geroutineerde trainer. Helemaal onlogisch vond hij de nederlaag niet.

"We hebben er alles aan gedaan. Mijn spelers wilden heel graag, maar ze slaagden er niet in te laten zien wat ze kunnen. We kwamen niet echt in ons spel. Het grote probleem was dat we er niet in slaagden voldoende kansen uit te spelen. Dat is ons opgebroken. Pas in de slotfase werd het wat beter, maar toen was het al te laat."

© ANP 2022