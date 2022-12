Amrabat durfde niet eens te dromen over halve finale op WK

Met een grote glimlach liep Sofyan Amrabat na de zege van Marokko op Portugal (1-0) in de kwartfinales van het WK door de catacomben van het Al-Thumama-stadion.

"We staan in de halve finale", stamelde de oud-voetballer van FC Utrecht en Feyenoord, die alweer twee jaar bij Fiorentina onder contract staat.

"Of voor ons hier dromen uitkomen in Qatar? Nee, dat hoor je mij niet zeggen. Marokko in de halve finale van een WK. Daar durfde ik niet eens over te dromen. ". Amrabat is moegestreden. "Ik heb overal pijn", erkende hij. Dat is niet zo raar. De 26-jarige middenvelder is al het hele WK het kloppend hart van de Atlasleeuwen.

Hij houdt zijn ploeg bij elkaar en voorkomt dat er gaten vallen waarvan tegenstanders kunnen profiteren. Ook daarom is de doelman van Marokko op het WK pas éénmaal gepasseerd. "En dat was nog wel een eigen doelpunt", zei Amrabat over een ongelukkige actie van zijn ploeggenoot Nayef Aguerd in de wedstrijd tegen Canada.



Marokko won op het WK een poule met Kroatië, de verliezend finalist van het vorige WK en België, de nummer 2 van de wereldranglijst. De achtste finale tegen Spanje, de wereldkampioen van 2010, ging gewonnen na een strafschoppenserie. Na reguliere speeltijd en verlenging was de stand 0-0.

Dolgelukkig

Marokko maakt op het WK in Qatar heel Afrika dolgelukkig. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK staat er woensdag een Afrikaanse ploeg in de halve eindstrijd. Frankrijk of Engeland is dan de tegenstander. "Ik heb geen voorkeur", zei Amrabat. "Ik hoop alleen dat we een beetje kunnen herstellen."



Marokko spaart geen krachten op het WK. Aangemoedigd door tienduizenden landgenoten op de tribunes maakt de ploeg van iedere wedstrijd een slijtageslag. Dat blijft niet zonder gevolgen. Bondscoach Walid Regragui kon tegen Portugal geen beroep doen op Noussair Mazraoui en Nayef Aguerd. Zijn aanvoerder Romain Saïss en Hakim Ziyech vielen geblesseerd uit en Walid Cheddira is geschorst voor de halve finale.

"We hebben niet de beste spelers van dit WK", zei Regragui nadat hij bij binnenkomst van de perszaal luid was toegejuicht door journalisten met Marokkaanse vlaggen over hun schouders. "Maar ik zie hier geen ploeg zo vechten als Marokko. Als je ergens in gelooft, dan kan je heel veel bereiken. Dat bewijzen wij. We zijn hier nog niet klaar."

