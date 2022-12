ME grijpt in in Utrecht, Den Haag en Rotterdam, noodbevel in Amsterdam

De ME heeft zaterdagavond in Utrecht, Den Haag en Rotterdam besloten om in te grijpen bij het WK-feest na de overwinning van Marokko op Portugal.

In de omgeving van het Kruisplein in Rotterdam wordt de menigte onder meer met politiepaarden uiteen gedreven. Hetzelfde geldt voor het Moskeeplein in de Utrechtse wijk Lombok.

In Amsterdam wil de politie dat iedereen weggaat uit de straat Tussen Meer in Amsterdam-Osdorp. De politie twittert dat er een noodbevel is afgekondigd. Als mensen geen gehoor geven aan de oproep weg te gaan, kunnen ze worden opgepakt.

Op het Mercatorplein in De Baarsjes in Amsterdam-West heeft de politie nog niet ingegrepen. Wel is het daar erg onrustig. Er zijn nog grote groepen mensen op de been en er wordt zwaar vuurwerk afgestoken, waarbij de menigte over het plein rent. De politie kijkt het afwachtend aan.



Zwaar vuurwerk

In Den Haag roept de politie aanwezigen in de omgeving van de Vaillantlaan op te vertrekken. Zijstraten van de Vaillantlaan zijn afgesloten. De ME vormde daar een linie. Mensen werden richting station Hollands Spoor gedreven met politie en honden.

Volgens omstanders wordt met vuurwerk naar de ME gegooid. De politie heeft twintig tot veertig mensen tot de hoek van de Vaillantlaan en de Parallelweg gedreven. De marechaussee is ook aanwezig.



Op meerdere andere plaatsen in het land gaat het er zaterdagavond feestelijk aan toe. In veel steden vieren mensen feest, rijden auto's toeterend rond en wordt vuurwerk afgestoken nadat Marokko zich plaatste voor de halve finales op het WK in Qatar.

Politiebond teleurgesteld

Politievakbond ACP zegt teleurgesteld te zijn over "weer een avond vol geweld".

"Onze politiemensen zijn weer in grote getallen (met spoed) ingezet op diverse plekken in het land. Ongekende druk op #politie, waarvan de maatschappij nog weken last heeft. Kom allemaal weer veilig thuis!" twittert de politiebond.

© ANP/Marokko.nl 2022