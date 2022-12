Voetbalfeest in Brussel loopt uit op rellen

marokko 10 dec 20:58

Feestvreugde in Brussel na de Marokkaanse overwinning in de kwartfinales van het WK is zaterdag uitgelopen op rellen.

De politie moest traangas en een waterkanon inzetten toen relschoppers vernielingen pleegden en met stenen en vuurwerk gooiden, melden Belgische media. De politie zette veel manschappen in om relschoppers en feestende supporters te verdrijven. Buurtbewoners en jeugdwerkers waren aanwezig om de gemoederen tot bedaren te brengen. Metrostations waren uit voorzorg gesloten. Rond 20.00 uur was de ergste onrust voorbij, al bleef er veel politie op straat. Dinsdag liepen feestelijkheden na de overwinning van Marokko op Spanje ook al uit de hand, net als na de eerdere WK-wedstrijd tussen België en Marokko. © ANP 2022