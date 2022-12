Frankrijk treft Marokko in halve finale na moeizame WK-zege op Engeland

Frankrijk heeft een volgende belangrijke stap gezet op weg naar de tweede achtereenvolgende wereldtitel.

Het elftal van bondscoach Didier Deschamps won in de kwartfinale in Al Khor in Qatar moeizaam van Engeland: 2-1. Olivier Giroud kopte in de 78e minuut het winnende doelpunt binnen. De Engelse spits Harry Kane miste daarna nog een strafschop.

Voor een plek in de finale neemt Frankrijk het woensdag op tegen Marokko. Mocht Frankrijk het WK opnieuw winnen, dan treedt het land in de voetsporen van Brazilië. De Zuid-Amerikanen slaagden er voor het laatst in de mondiale titelstrijd twee keer achter elkaar op hun naam te schrijven, in 1958 en 1962.

Frankrijk kende een vrij moeizame aanloop naar het WK. In september wist de tweevoudig wereldkampioen degradatie uit de A-divisie van de Nations League maar net te voorkomen. De twijfel werd nog wat groter toen in aanloop naar het WK de ene na de andere speler met een blessure wegviel. Routiniers Karim Benzema en Paul Pogba moesten afzeggen, net als N'Golo Kanté, Presnel Kimpembe en Christopher Nkunku. Verdediger Lucas Hernández raakte op het WK geblesseerd.



Verre hoek

Ondanks alle afwezigen doorliep Frankrijk de poulefase eenvoudig en ook Polen wist de titelverdediger, met de uitblinkende topscorer Kylian Mbappé, in de achtste finale niet te testen. Tegen Engeland moest de ploeg van Deschamps voor het eerst diep gaan.



De beginfase was wel voor de Fransen. Middenvelder Aurélien Tchouaméni schoot na een kwartier spelen van afstand in de verre hoek raak. Engeland kwam beter in de wedstrijd en Kane dacht in de 26e minuut een penalty te krijgen na haken van Dayot Upamecano. De scheidsrechter zag er geen overtreding in.



Giroud

Vrij kort na rust ging de bal alsnog op de stip voor de Engelsen. Kane schoot overtuigend raak: 1-1. Frankrijk wankelde even, maar redde het alsnog. Na een fraaie voorzet van Antoine Griezmann, kopte Giroud met zijn vierde treffer dit WK zijn elftal een kwartier voor tijd op voorsprong.

Kane kreeg in de 84e minuut dé kans om er alsnog een verlenging uit te slepen, maar de spits schoot dit keer een strafschop hoog over.

