Portugees Pepe breekt arm in verloren duel met Marokko

marokko 10 dec 22:36

De Portugese international Pepe heeft tijdens het verloren duel in de kwartfinale van het WK in Qatar een breuk in een arm opgelopen.

De nationale voetbalbond van het land maakte bekend dat er een fractuur in de linkerelleboog is geconstateerd bij de 39-jarige verdediger. Pepe, die zijn vierde WK speelde, had na de wedstrijd vanwege aanhoudende klachten een bezoek aan het ziekenhuis gebracht. Hij was als aanvoerder aan het duel begonnen, droeg de band echter over aan Cristiano Ronaldo toen die in mocht vallen. © ANP 2022