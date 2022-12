Franse president Macron naar halve finale WK Frankrijk - Marokko

De Franse president Emmanuel Macron gaat woensdag naar de halve finale van het WK-voetbal in Qatar voor de wedstrijd Frankrijk - Marokko.

Hij blijft niet te lang in Qatar omdat hij de wedstrijd 'tussendoor' bijwoont, tussen twee Europese topconferenties in.

De Franse minister van Sport, Amélie Oudéa-Castera, is momenteel in Qatar en brengt zondag een bezoek aan de 'base des Bleus', het trainingskamp van het nationale voetbalteam. Het is niet bekend of de Marokkaanse koning Mohammed VI ook van plan is de wedstrijd in Doha bij te wonen.

Hij heeft talrijke felicitaties gekregen uit heel de wereld voor de successen van het Marokkaanse elftal dat het eerste Afrikaanse in een halve finale van een WK is. Dinsdagavond schaarde de koning zich in Rabat in een auto onder de feestvierende menigte na de overwinning op Spanje.

