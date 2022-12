Erdogan bespreekt Oekraïne, graandeal, gas en Syrië met Poetin

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin gesproken.

De twee spraken onder meer over Oekraïne, uitbreiding van de bestaande overeenkomst voor scheepvaart vanuit Oekraïense havens naar Turkije, samenwerking bij gasprojecten en over de toestand in het noorden van Syrië.

Volgens Turkse media heeft Erdogan gevraagd dat de Russen in Syrië druk gaan uitoefenen op Koerdisch-Syrische milities om zich niet dichter dan 30 kilometer van de Turkse grens op te houden. Dit staat volgens de Turkse leider ook in een Russisch-Turkse overeenkomst uit 2019. Turkije overweegt troepen de grens over te laten steken om dat af te dwingen.

Ankara beschouwt de Koerdische-Syrische milities als terroristen en handlangers van de extremistische beweging PKK die vooral in het noorden van Irak bases heeft. Andere mogendheden hebben in de Koerdisch-Syrische milities een bondgenoot gevonden in de strijd tegen onder meer jihadisten in Syrië.



Graandeal

Erdogan was initiatiefnemer van een graandeal waarmee sinds de zomer vrachtschepen die landbouwproducten vervoeren over de Zwarte Zee vanuit Oekraïense havens buiten de gevechtshandelingen worden gehouden. Ze kunnen zo veilig door de Bosporus naar de wereldmarkten varen.

Erdogan belde later op de dag ook met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Die bedankte de Turkse leider op Twitter "voor het leveren van honderden generatoren voor onze steden". Ook de mogelijke uitbreiding van de graancorridor was onderwerp van gesprek.

© ANP 2022